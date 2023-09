Ovelhas comem 100 kg de maconha após invadirem fazenda: 'colheita prejudicada'

Um rebanho de ovelhas destruiu parte de uma platação de maconha de uma fazenda em Magnésia, na Grécia. A propriedade tem licença para operar maconha medicinal, o que é legal no país. Os animais conseguiram invadir a estufa e comeram 100 kg de cannabis.

O proprietário da fazenda, Yiannis Bourounis, lamentou a perda e disse que teve a colheita pejudicada. Mas, segundo ele, esse não foi o primeiro incidente com as plantações. Segundo Yiannis, a fazenda já enfrentou outros desafios anteriores, como perdas na colheita devido ao calor e inundações recentes na região. Ele está preocupado com a situação e diz que não sabe se deve considerar o motivo, com risos ou lágrimas, dado o contexto. Não há informações sobre os animais e o estado de saúde deles.

Outro caso recente, na Eslováquia, também chamou atenção das autoridades depois que um grupo de cisnes ficou viciado em ópio. Eles entraram em um campo de papoulas em fevereiro. Cerca de 200 aves foram atraídas para o local e algumas ficaram tão debilitadas que perderam a capacidade de voar. O prejuízo financeiro estimado foi de 10 mil euros, e diversas tentativas de expulsar as aves até o momento foram mal sucedidas.