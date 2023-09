PRF apreende quatro quilos de maconha durante fiscalização a um ônibus em Santarém

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, na noite da última segunda-feira (25), 4,3 quilos de maconha encontrados durante inspeção no bagageiro de um ônibus, em Santarém, região do Baixo Amazonas. O flagrante foi feito por volta das 18h30, quando uma equipe da PRF fazia ronda no km 995, da BR-163, no município de Santarém (PA) e deu ordem de parada ao veículo.

O veículo realizava o transporte interestadual de passageiros que fazia o itinerário de Santarém para São Luís, no Maranhão. Durante fiscalização no compartimento de cargas, os policiais localizaram um bebedouro apresentando peso desproporcional e um forte odor. Ao abrirem o equipamento, os agentes encontraram 4 tabletes de substância análoga à maconha.

O motorista do ônibus relatou que a encomenda apreendida foi despachada na cidade de Santarém e que o destino final seria a cidade de Imperatriz, no Maranhão. A bagagem possuía identificação e será possível rastrear e investigar os responsáveis pelo transporte dos ilícitos. A droga apreendida foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Santarém para os procedimentos cabíveis. Ninguém foi preso.