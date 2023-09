Polícia apreende 20 quilos de maconha e oxi em Salinópolis; suspeito conseguiu fugir

“Operação Falcão”

Polícia apreende dois jovens por infração análoga ao tráfico de drogas em Castanhal

As apreensões ocorreram no âmbito da “Operação Falcão”, deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Pará, por intermédio da Delegacia do Centro de Castanhal e com o apoio da Delegacia de Nova Timboteua