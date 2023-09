Apê do Tráfico: maconha, crack, cocaína e armas são encontrados em apartamento abandonado

Na noite do último dia 28, uma ronda policial resultou na apreensão de uma quantidade considerável de drogas e armamento em um apartamento abandonado, localizado no bairro do Cristo Redentor, em João Pessoa (PB). Na ação, maconha, crack, cocaína, “loló” e uma balança de precisão foram encontrados, além de uma arma calibre 38.

Materiais como comunicadores, rádio e sinalizadores também foram encontrados, levando a conclusão de que o local era usado exclusivamente para o tráfico.

A guarnição da Polícia Militar, na abordagem, foi recebida com diversos disparos de arma de fogo. Todo o material foi encaminhado à central da polícia da região.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com