Polícia do Pará prende no Maranhão suspeitos de crimes cibernéticos

​Dois homens não identificados foram presos nesta quinta-feira (6) pela Polícia Civil do Pará na cidade de Timon, no estado do Maranhão. Os suspeitos foram capturados durante a “Operação Law Enforcement – Fase IV”, que tinha como objetivo cumprir dois mandados de prisão e quatro de busca e apreensão contra indivíduos investigados por crimes de falsa identidade, associação criminosa e estelionato eletrônico. Foram identificadas vítimas no Pará e no Distrito Federal.

Os trabalhos policiais foram deflagrados por meio da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC) e da Divisão de Combate a Crimes Contra Direitos Individuais Praticados por Meios Cibernéticos (DCCCDI).

Segundo as investigações, os criminosos utilizavam contas falsas no aplicativo WhatsApp, usurpando de forma fraudulenta a imagem e se passando por agentes públicos, na tentativa de conseguir benefícios financeiros. As investigações revelaram que o grupo criminoso operava a partir da cidade de Timon, e que suas atividades fraudulentas se estendiam a outros estados além do Pará, inclu​indo Ceará e Paraíba, e também o Distrito Federa​l.

A operação contou com o apoio da Delegacia Regional de Timon, Denarc Timon, Delegacia de Homicídios de Timon, Setor de Inteligência da Polícia Civil do Maranhão e Grupo de Pronto Emprego (GPE).

De acordo com a delegada Vanessa Lee, diretora da DECCC, esta fase da operação reforça o compromisso da Polícia Civil do Pará em reprimir crimes cibernéticos, especialmente aqueles que envolvem a criação de contas falsas para obter vantagem financeira usando fraudulentamente a imagem de autoridades públicas.

“A Operação Law Enforcement IV demonstra nossa dedicação em coibir e diminuir a incidência de ações delituosas no ambiente cibernético, visando desarticular associações criminosas que atuam em todo o Brasil”, afirmou a delegada.

“A Polícia Civil do Pará reafirma seu compromisso com a segurança cibernética e continuará a atuar de forma rigorosa contra crimes que ameaçam a integridade e os direitos dos cidadãos. Novas fases da operação poderão ser deflagradas conforme o avanço das investigações”, ressaltou o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.