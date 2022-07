Polícia divulga identidade do suspeito de atropelar e matar uma motociclista em Marabá

No final da manhã desta quinta-feira (14), a Polícia Civil divulgou a foto de Antônio Jair Ferreira de Souza. Ele é suspeito de atropelar e matar Wandalla Kaline Carvalho de Matos, em Marabá, sudeste do Pará, no último dia 27 de junho, no Núcleo Nova Marabá. A identidade foi revelada com a divulgação de um cartaz de procurado do Disque Denúncia.

No dia do acidente, Kaline pilotava uma motocicleta e levava na garupa Adhilla Milena Silva, de 25 anos. De acordo com as investigações, Antônio conduzia uma picape modelo Oroch que colidiu na traseira da motocicleta de Kaline e a atropelou em seguida. Ela chegou a ser levada para o Hospital Municipal de Marabá, mas não resistiu aos ferimentos. Adhilla também teve graves lesões, mas sobreviveu.

A identidade do motorista foi revelada com a divulgação de um cartaz de procurado do Disque Denúncia (Tay Marquioro/ O Liberal)

"A identidade do suspeito é conhecida desde a época do acidente. Ele se encontra na condição de foragido e agora está com prisão preventiva decretada", explicou o delegado Vinícius Cardoso, superintendente regional de Polícia Civil.

O caso gerou grande comoção em Marabá e região após a divulgação de imagens de câmeras de segurança existentes na avenida VP3, no perímetro da Folha 16, local do acidente. Nelas, é possível perceber que a picape sequer chega a frear para tentar evitar o atropelamento e o motorista foge sem prestar socorro para vítima.

Dias depois, a Polícia recebeu a picape envolvida no acidente em um caminhão guincho. De acordo com o motorista do caminhão, o serviço foi acionado pelo proprietário da picape para retirá-la de uma ribanceira, próximo à entrada de Itupiranga, a 50 quilômetros de Marabá. O suspeito dizia ter sofrido um acidente, mas o operador do guincho, sabendo da morte de Kaline pela repercussão na imprensa, desconfiou da versão e levou o carro para a delegacia.

A Polícia pede para que a população forneça qualquer informação que ajude na captura de Antônio Jair Ferreira de Souza. Os contatos do Disque Denúncia do Sudeste do Pará são (94) 3312-3350 e Whatsapp (94) 98198-3350. Não é necessário se identificar.