Guincho leva à polícia caminhonete que matou motociclista em Marabá

A picape que atropelou Wandalla Keline Carvalho de Matos, essa semana em Marabá, sudeste do Pará, já está em poder da Polícia Civil. Quem entregou o veículo à 21ª Seccional de Polícia Civil foi o proprietário de um guincho, contratado pelo homem suspeito do atropelamento para levar a picape para uma oficina. “O suspeito entrou em contato com o guincho, informando que teria sofrido um acidente, próximo à entrada do município de Itupiranga. No entanto, o proprietário do guincho, sabendo do atropelamento pela mídia, observou que o veículo resgatado poderia ser o que estava envolvido no acidente e voltou à oficina, recolheu o carro e o trouxe para a delegacia”, conta o superintendente regional de Polícia Civil, delegado Vinícius Cardoso.

O veículo é um modelo Oroch, de cor branca, e estava caído em uma ribanceira, às margens da rodovia BR-230 (Transamazônica), e levantou hipóteses sobre como teria despencado de uma altura considerável. “Ele pode ter perdido o controle do carro e este ter caído a ribanceira ou o veículo foi lançado lá propositalmente para forjar um acidente e esconder os vestígios do atropelamento. Mas essas são apenas suspeitas que só vamos poder afirmar quando o suspeito for capturado”, explicou o delegado.

Relembre o caso

Wandalla Keline e Adhilla Milena Silva Maia trafegavam em uma motocicleta pela Avenida VP3, próximo à Folha 16, na Nova Marabá, quando foram atingidas por trás por uma picape modelo Oroch. Keline, como era chamada por amigos e familiares, pilotava a moto e chegou a ser atendida ainda com vida, mas faleceu no Hospital Municipal de Marabá momentos depois. Já Adhilla segue internada, com graves lesões pelo corpo. A colisão foi registrada por câmeras de segurança e mostram que o condutor do veículo passou por cima de Keline, não freou ou prestou socorro e seguiu seu caminho. As imagens correram as redes sociais e geraram comoção na cidade. A polícia afirma já ter confirmada a identidade do suspeito, mas, até o momento, não divulgou esta informação.