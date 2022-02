Motociclista morre ao colidir com veículo, em Marabá

Um motociclista morreu após colidir com um veículo Renault Duster, na madrugada desta segunda-feira (21), em frente ao Campus II da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará Unifesspa), na Folha 17, Núcleo Nova Marabá, em Marabá, no sudeste paraense. A vítima ainda não foi identificada.

Ainda segundo o portal Debate Carajás, o homem trafegava na contramão quando colidiu de frente com o carro. Após a colisão, o motociclista ainda bateu em uma árvore próxima do local. E morreu na hora. Peritos criminais fizeram o levantamento de local, e a Polícia Civil irá investigar as circunstâncias do acidente.