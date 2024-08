Em Marabá, Polícia Civil conclui inquérito sobre assassinato de tatuadora

A Polícia Civil, em Marabá, sudeste estadual, conclui o inquérito aberto para apurar o assassinato de tatuadoraora Flávia Alves Bezerra. Ela desapareceu em 14 de abril passado, após sair de um bar, e foi encontrada morta, 12 dias depois e em outro municípiio: Jacundá. O corpo de Flávia estava em uma cova rasa.

A Polícia Civil até então investigadava o crime. Foi feita inclusive a reprodução simulada do crime, e o laudo desse trabalho investigativo foi apresentado ao Ministério Público (MP PA). O inquérito foi presidido pelo delegado Walter Ruiz Bogaz Neto.

O principal suspeito do assassinato de Flávia Bezerra é William Araújo Sousa, que permaneceu calado durante toda a fase de inquérito policial. Flávia trabalho como tatuadora junto com William. Ele foi teria assassinado a jovem dentro do carro dele, após a noite no bar.

De acordo com a Polícia Civil, William e a mulher dele, Deidyelle Oliveira Alves, apresentaram versões contraditórias por ocasião da reconstituição do crime, sobre a ocultação do cadáver da jovem tatuadora. A polícia também aponta que Deidyelle e o irmão dela ajudaram a ocultar o corpo.

Ainda, segundo a PC, a reprodução simulada confirmou as informações levantadas pelos agentes de segurança, quanto à posição dos réus e da vítima dentro do veículo, bem como a dinâmica do fato entre Marabá e Jacundá, local de localização do corpo de Flávia. “O laudo ilustrou o que foi apurado”, informou o delegado responsável.