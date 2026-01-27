Polícia Civil prende suspeito de assaltar faculdade particular em Belém

A Polícia Civil prendeu um homem investigado pelos crimes de roubo qualificado e associação criminosa. Ele foi detido, na segunda-feira (26), enquanto estava em uma barbearia no bairro do Jurunas, em Belém. Contra o homem a Justiça expediu um mandado de prisão relacionado a um roubo qualificado ocorrido, em abril de 2025, a uma faculdade particular localizada na avenida Gentil Bittencourt.

Naquela ocasião, três homens armados invadiram o estabelecimento e subtraíram dinheiro, aparelhos celulares e pertences pessoais de alunos e funcionários, fugindo em seguida com o apoio de uma motocicleta e um veículo. A ordem judicial foi cumprida por agentes da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), vinculada à Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCO).

Ainda segundo a Polícia Civil, as investigações conduzidas pela DRFR apontam que o suspeito chegou à faculdade em uma motocicleta e participou ativamente da ação criminosa. Ele entrou o centro universitário juntamente com os demais envolvidos, rendeu funcionários, realizou a vigilância externa e auxiliou na fuga de um dos criminosos. No dia do crime, um dos assaltantes morreu após confronto com equipes das Polícias Civil e Militar.

VEJA MAIS:

Outro envolvido, que atuava como motorista de aplicativo, foi preso no ano passado, identificado como responsável pelo apoio logístico, tendo transportado os criminosos antes e após a execução do roubo. O preso foi conduzido à unidade policial e permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento para identificar e capturar outros envolvidos no crime.