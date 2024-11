Polícia Civil prende mulher por roubo a salão de beleza em Belém

Uma mulher suspeita de participar em assalto em um salão de Belém foi presa pela Polícia Civil na última terça-feira (05/11). A Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), com o apoio da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), cumpriu um mandado de prisão preventiva contra a suspeita em Ananindeua. O crime foi cometivo em 16 de dezembro de 2023. Durante a ação, o assaltante aparece armado apontou o revólver na direção das duas funcionárias. Uma delas foi obrigada a deitar no chão e pôr as mãos no rosto.

De acordo com a PC, a investigação iniciou após o roubo ao salão de beleza localizado no bairro da Campina, em Belém. Um casal simulou a compra de cabelos mega hair e em seguida anunciaram o assalto, rendendo os clientes e funcionários. Os criminosos levaram diversos aparelhos celulares, 12 kg de cabelos e uma quantia de cerca de R$ 3.000, totalizando um prejuízo de R$ 40.000,00 para o proprietário.

Após perícia e análise de dados da filmagem das câmeras de segurança, a mulher foi identificada. As investigações continuam para encontrar e prender os demais envolvidos no crime.