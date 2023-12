Dupla assalta e ameaça funcionárias e clientes em salão de beleza em Belém

A ação agressiva foi gravada pela câmera do salão de beleza e mostra a dupla, um homem e uma mulher roubando pelo quase 10 mulheres, entre funcionárias e clientes do local.

Nas redes sociais, internautas apontam que o estabelecimento fica na avenida 15 de Novembro, no centro comercial de Belém. A Redação Integrada procurou a Polícia Civil e aguarda retorno da instituição sobre o ocorrido.

O assaltante aparece armado e agressivo. Ele, constantemente, aponta o revólver na direção de duas funcionárias. Uma delas fica estirada no chão e põe as mãos no rosto a outra, senta, também evidencia estado de nervosismo frente à atitude criminosa do assaltante.

O homem está acompanhado por uma jovem que recolhe o que encontra dentro do salão de beleza. Ela se agacha para pegar peças e objetos e até roupas estendidas no local. Por sua vez, o homem também procura o que pode levar de valor, em dado momento, ele se debruça sobre o balcão do salão e revira as gavetas à procura de dinheiro e coisas de valor.

É possível ver que há outras mulheres no salão. O assalntante as obriga andar enfileiradas e elas o obedecem com evidente medo de que algo mais grave possa acontecer, em razão de amar estar sempre apontada contra elas. O vídeo se encerra bruscamente e viralizou nas redes sociais, nesta noite de sábado.