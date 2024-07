Polícia Civil prende homem suspeito de aplicar golpe envolvendo programa de moradia no Pará

A Polícia Civil do Pará (PCPA) realizou uma operação, na sexta-feira (28), através da Delegacia do Consumidor (Decon) que resultou na prisão em flagrante de um homem suspeito de aplicar golpes relacionados ao programa de moradia, do governo do Estado. Além disso, até o momento, mais de 15 vítimas foram identificadas e as investigações seguem sendo feitas para elucidar o restante do fato. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (1º), pela PCPA.

O programa oferece crédito gratuito para moradia, mas estava sendo alvo de vendas fraudulentas por indivíduos que prometiam facilidade na concessão do benefício.

Durante as diligências, foi identificado que o investigado estava cobrando R$ 1 mil de consumidores em troca da garantia pelo cheque. Para sustentar a fraude, ele alegava ter acesso privilegiado a funcionários públicos da Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab), segundo a PCPA.

A operação culminou na abordagem do suspeito no momento em que ele estava enganando outra vítima, ainda de acordo com a polícia. O homem foi autuado em flagrante pelo crime de estelionato e conduzido até a delegacia.

Em diligências subsequentes, a polícia constatou que o suspeito não possuía qualquer acesso à Cohab ou influência sobre a concessão do benefício.