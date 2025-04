Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas e posse de armamento restrito em Castanhal

A Polícia Civil do Pará prendeu em flagrante, na tarde desta quarta-feira (16), um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no município de Castanhal, no nordeste paraense. A ação foi realizada por equipes da Delegacia do Jaderlândia e da 12ª Seccional Urbana, vinculadas à Superintendência Regional do Salgado.

Identificado como Eluan Costa Reis, o suspeito foi detido durante operação policial que resultou na apreensão de entorpecentes e armamento em imóveis utilizados por ele. No local, os agentes encontraram dois tabletes de substância com características de “oxi”, uma porção expressiva de maconha, uma arma de fogo longa com características de fuzil fabricado por impressora 3D, 19 munições calibre .40 e outros materiais relacionados ao tráfico.​

Além disso, foi apreendido um aparelho celular que estava em posse do investigado. Eluan foi conduzido à unidade policial do Jaderlândia, onde prestou esclarecimentos.

De acordo com a Polícia Civil, “a prisão é fruto de investigação prévia que vinha sendo conduzida pelas equipes, com o objetivo de desarticular pontos de distribuição de drogas em Castanhal”. As diligências continuam para identificar e responsabilizar outros envolvidos no esquema criminoso.