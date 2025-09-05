Capa Jornal Amazônia
Polícia Civil prende homem condenado por estupro e apreende arma de fogo na casa dele, em Abaetetuba

Também foram apreendidas duas munições intactas, sete cartuchos deflagrados e três frascos de plástico com pólvora e chumbo

De acordo com a polícia, a captura ocorreu por volta das 11h, na comunidade Colônia Nova, no quilômetro 6 da rodovia PA-151, após informações repassadas por policiais civis da 14ª Seccional Urbana de Ananindeua. (Divulgação/PC)

A Polícia Civil do Pará cumpriu, na última quarta-feira (3), um mandado de prisão preventiva contra Vanderlei Campos Rodrigues, de 53 anos, no município de Abaetetuba, no nordeste paraense. Ele é investigado pelo crime de estupro, tipificado no artigo 213 do Código Penal, em processo que tramita na Vara Criminal da cidade.

De acordo com a polícia, a captura ocorreu por volta das 11h, na comunidade Colônia Nova, no quilômetro 6 da rodovia PA-151, após informações repassadas por policiais civis da 14ª Seccional Urbana de Ananindeua. Uma equipe da Delegacia de Polícia Civil de Abaetetuba foi até o local e localizou o acusado quando ele chegava em casa.

Durante a ação, os policiais encontraram uma espingarda de fabricação artesanal logo na entrada do imóvel. Também foram apreendidas duas munições intactas, sete cartuchos deflagrados e três frascos de plástico com pólvora e chumbo.

Além do cumprimento do mandado de prisão por estupro, Vanderlei foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo (artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento).

O preso foi encaminhado para o presídio de Abaetetuba, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

