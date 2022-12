Polícia Civil prende, em Ananindeua, homem pelos crimes de sequestro e organização criminosa

Policiais civis da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) prenderam, em flagrante, um homem pelos crimes de extorsão mediante sequestro e organização criminosa. A prisão ocorreu na quarta-feira (14), no município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

Ainda segundo a Polícia Civil, as investigações policiais apontaram que o suspeito era o responsável por dar apoio logístico a diversos crimes praticados por uma organização criminosa. Dentre estes crimes está o sequestro de comerciantes para cobranças de valores mensais.

As equipes levantaram ainda a informação de que o veículo conduzido pelo suspeito havia sido utilizado em um atentado ocorrido na última semana, onde criminosos atiraram um artefato explosivo contra a sede de uma empresa localizada na avenida Almirante Barroso, em Belém, com o objetivo de fazer com que proprietários do estabelecimento pagassem valores aos criminosos mediante intimidação.

Diante das evidências reunidas, as equipes obtiveram êxito ao localizar e prender o suspeito, que agora está à disposição do Poder Judiciário para providências posteriores. As investigações seguem no sentido de identificar e responsabilizar criminalmente os demais envolvidos nos crimes.