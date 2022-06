Polícia Civil prende dois homens por tentativa de homicídio no Pará

Na tarde desta segunda-feira (13), a Polícia Civil divulgou dois casos de prisões que foram efetuadas no Pará. Uma delas ocorreu no mesmo dia, pela prática do crime de tentativa de homicídio, no município de Tomé-Açu, no nordeste paraense. Já a outra prisão foi realizada no sábado (110, em Belém, por tentativa de feminicídio e descumprimento de medida protetiva.

Em Tomé-Açu, um homem teria desferido golpes de faca contra seu próprio filho, menor de idade, motivo pelo qual foi representada a prisão preventiva do acusado. Após todas as medidas cabíveis, o homem foi transferido para o sistema penitenciário, onde se encontra à disposição da justiça.

Na capital, a PC informou que o acusado foi até a casa da ex-companheira e a esfaqueou no rosto e utilizou uma chave de fenda para desferir golpes na região do abdômen. Ele foi preso por uma equipe da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) e depois encaminhado à unidade policial, onde encontra-se à disposição da justiça.