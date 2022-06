Jovem de 24 anos é assassinada a tiros por dois homens de moto

Nas primeiras horas da manhã deste domingo (12), Vitória Dias da Silva, de 24 anos, foi assassinada a tiros no município de Parauapebas, no sudeste do Pará. O crime contra a jovem foi registrado por volta das 5h30, na esquina da rua 133, com a avenida Sônia Cortez, bairro Beira Rio II.

Testemunhas relataram que a vítima estaria conversando com amigas, numa calçada em frente a um hotel da cidade. Dois homens em uma moto teriam se aproxim​​ado. Um deles, o garupa, sacou uma arma e disparou várias vezes em direção à cabeça de Vitória. Ela não teve chance de ser socorrida e morreu instantaneamente.

Antes de ser removido, o corpo de Vitória e o local do crime foram periciados pela Polícia Científica do Pará (PCP), para a coleta de informações que ajudem nas investigações e no esclarecimento da causa da morte.

Os suspeitos fugiram, sem deixar rastros. Ainda não foram identificados nem presos. A Polícia Civil investiga o caso, por meio da Divisão de Homicídios da 20ª Seccional Urbana de Parauapebas. A PC não divulgou com qual linha de investigação está trabalhando, a princípio.

Também não foi informado o que pode ter motivado o crime. Segundo populares, Vitória seria garota de programa e isso pode ter ligação com a morte da jovem. A informação não foi confirmada pela polícia.