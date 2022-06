Influenciadora Aline Borel foi assassinada por engano, afirma Polícia Civil

A influenciadora Aline Borel, que foi encontrada morta em abril deste ano, pode ter sido vítima de um assassinato por engano. A conclusão chegou através da investigação conduzida pela Polícia Civil do Rio. Quatro suspeitos foram identificados e presos por tráfico de drogas.

Segundo com informações do G1, a polícia concluiu que o crime teria sido motivado pela amizade da influenciadora com pessoas ligadas, supostamente, a uma milícia que estaria tentando se implantar no bairro do Corte. Então, os suspeitos do assassinato desconfiaram que Aline seria informante desta milícia. Porém, essa hipótese foi descartada pelas investigações.

As câmeras do local onde aconteceu o crime registraram o momento em que Aline é levada de moto pelos suspeitos até o local da execução. Ainda de acordo com a polícia, os assassinos abordaram a influenciadora e mostraram a foto de um dos homens da suposta milícia e ela disse que o conhecia. Os criminosos disseram que o homem teria que pagar pelo resgate dela e a moça subiu na garupa da moto dos sequestradores.

Os quatro bandidos identificados como os executores de Aline Borel já estavam presos por tráfico de drogas. A polícia ainda investiga se a arma usada no assassinato, um revólver calibre 38, foi a mesma apreendida em uma operação da Polícia Militar no local após o ocorrido.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)