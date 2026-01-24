Polícia Civil prende 'DK' apontado como líder de facção criminosa em Novo Progresso
Prisão foi efetuada na casa do suspeito que teria se deslocado para o município para articular a prática de crimes na região
Um homem suspeito de ser um dos líderes de uma facção criminosa foi preso por policiais civis na manhã deste sábado (24) no município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. A prisão dele é resultado de investigações feitas pela Polícia Civil daquele município e ocorreu por volta das 6h na casa do suspeito, na rua Rui Pires de Lima.
O homem, de acordo com informações apuradas pela Polícia Civil, é conhecido no meio criminoso pelo apelido de "DK". Ele é investigado por suposta ligação com o Comando Vermelho.
Segundo a PC, "DK" exerceria uma posição de liderança dentro do grupo, com atuação predominante na região do Caracol, no município de Trairão, também no sudoeste paraense. Esse suspeito, segundo a Polícia, teria se deslocado para Novo Progresso com o objetivo de coordenar e articular a prática de crimes na região desse município.
"DK" foi localizado enquanto dormia e conduzido para a unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça.
