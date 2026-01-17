Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Polícia Civil prende condenado por estupro de vulnerável em Marituba

Após o cumprimento do mandado, o preso permanece à disposição da Justiça

O Liberal
fonte

Polícia Civil prende condenado por estupro de vulnerável em Marituba. (Divulgação/ PC)

A Polícia Civil do Estado do Pará cumpriu, nesta quinta-feira (16), um mandado de prisão definitiva contra um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal.

A ação foi realizada por equipes da 18ª Seccional Urbana de Marituba, vinculada à Superintendência Regional Metropolitana. O mandado foi expedido após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Segundo a polícia, após diligências preliminares, o condenado foi localizado em um estabelecimento comercial na rua da Recon, no município de Marituba. Ele foi informado sobre a decisão judicial e, em seguida, conduzido à unidade policial para os procedimentos legais.

Após o cumprimento do mandado, o preso permanece à disposição da Justiça.

