Polícia Civil prende condenado por estupro de vulnerável em Marituba

A Polícia Civil do Estado do Pará cumpriu, nesta quinta-feira (16), um mandado de prisão definitiva contra um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal.

A ação foi realizada por equipes da 18ª Seccional Urbana de Marituba, vinculada à Superintendência Regional Metropolitana. O mandado foi expedido após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Segundo a polícia, após diligências preliminares, o condenado foi localizado em um estabelecimento comercial na rua da Recon, no município de Marituba. Ele foi informado sobre a decisão judicial e, em seguida, conduzido à unidade policial para os procedimentos legais.

Após o cumprimento do mandado, o preso permanece à disposição da Justiça.