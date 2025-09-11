Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Polícia Civil prende atirador e mandante do homicídio de empresário em Castanhal

 O inquérito policial segue em andamento para localizar e prender outros dois envolvidos no crime

O Liberal

A Polícia Civil do Pará prendeu, nesta quinta-feira (11), dois suspeitos envolvidos no homicídio qualificado do empresário Estevão Neves Pinto, de 41 anos, ocorrido no último dia 5 de setembro, em frente a um colégio no centro de Castanhal, no nordeste paraense. O inquérito policial segue em andamento para localizar e prender outros dois envolvidos no crime.

De acordo com as investigações, o autor dos disparos foi identificado como Matheus Lopes de Abreu, capturado em Santa Maria do Pará durante uma operação de interceptação, quando tentava fugir para o estado de São Paulo. Já o mandante do crime seria o sócio da vítima, o empresário Rafael Mota Ribeiro, apontado como responsável pelo planejamento, logística e execução do assassinato.

A prisão dos suspeitos foi resultado de uma ação integrada entre a Delegacia de Homicídios de Castanhal, o Núcleo de Apoio à Investigação (NAI/Castanhal), a Superintendência Regional da Zona do Salgado e demais delegacias da região.

O caso

Estevão Neves Pinto, de 41 anos, era proprietário de uma loja de peças para motocicletas. Ele foi assassinado no último dia 5 de setembro, no momento em que deixava as duas filhas pequenas em uma escola localizada na travessa Quintino Bocaiúva, no centro de Castanhal. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um homem desceu de uma motocicleta e disparou contra a vítima, que morreu no local. Os registros também mostram o momento em que os suspeitos fugiram em uma moto.

