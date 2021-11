Polícia Civil prende acusado da morte de policial penal

A Polícia Civil prendeu na tarde desta sexta-feira (19), Felipe Lira e Silva, sob a acusação de ter participado do planejamento e morte do policial penal, Miranildo Moura de Freitas, no dia 25 de março deste ano, no bairro da Cidade Nova, em Ananindeua.

Felipe Lira e Silva foi pego na casa dele, no bairro da Pratinha, em Belém. A Polícia Civil investiga Felipe por participação em facção criminosa no Pará. Ak[em dele, outras cinco pesspas s'ao investigadas pelo assassinato de Miranildo Freitas.

Em março deste ano, a polícia também prendeu um sexto suspeito de envolvimento na morte do policial penal, em Ananindeua.

O crime

Aos 43 anos de idade, Miranildo Moura de Freitas atuava como motorista profissional do quadro de escolta do Centro de Recuperação Feminino do Coqueiro (CRC).

Ele foi morto na noite do dia 25 de março, quando andava ao lado da esposa pela passagem Gusmão, no bairro da Cidade Nova II. De repente, ele foi abordado por homens que chegaram em um carro branco e efetuaram os disparos.

A PC segue investigando o homicídio do servidor estadual.