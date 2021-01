Agente prisional é morto a tiros em bar no Coqueiro

O policial penal Paulo Alves de Rocha, que atuava no Presídio Estadual Metropolitano I (PEM I), em Marituba, região metropolitana de Belém, foi executado a tiros no final da noite desta quinta-feira, 14, no conjunto Maguari, bairro do Coqueiro, em Belém.

De acordo com informações de testemunhas, a vítima estava bebendo em um bar quando foi abordada por dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta. Os criminosos dispararam várias vezes contra o servidor público e fugiram.

