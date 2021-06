Polícia Civil prende acusado de matar homem a facadas na comunidade Santa Rosa, em Santarém

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (2), em Santarém, Johnny Wodson Nogueira Sousa, mais conhecido como "Faraó". Ele é acusado de assassinar a facadas Antônio Marcos, em fevereiro deste ano, na comunidade Santa Rosa, zona rural do município do oeste paraense. O corpo da vítima foi encontrado três dias depois do crime, por moradores.

LEIA MAIS:

- Cadáver com diversos golpes de faca é encontrado em Santarém, no oeste do Pará

As investigações apontam que o crime aconteceu no dia 20 de fevereiro. Johnny Wodson teria assassinado Antônio Marco, que também era conhecido como "Louro", utilizando uma arma branca, provavelmente uma faca. O corpo da vítima foi encontrado por moradores da região somente no dia 23, com várias perfurações na região do peito e nas costas.

Corpo da vítima foi encontrado no dia 23 de fevereiro, em uma área de mata próximo da comunidade Santa Rosa (Reprodução)

À época dos fatos, a Delegada Raíssa Beleboni representou pela medida cautelar da prisão preventiva a dois suspeitos: Johnny Wodson e Marcos dos Santos Froes, também apontado como participante do crime. Ambos foram indiciados pelo crime de homicídio qualificado.

Johnny foi apresentado à Central de Triagem Masculina de Santarém, onde permanecerá à disposição da Justiça. O mandado de prisão foi expedido pelo juiz Gabriel Veloso de Araújo, titular da 3ª Vara Criminal Privativa do Tribunal do Júri, da Comarca de Santarém.