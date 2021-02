Cadáver com diversos golpes de faca é encontrado em Santarém, no oeste do Pará

O cadáver de um homem, identificado apenas pelo prenome de Marcos, foi encontrado nesta terça-feira (23) na comunidade Santa Rosa, na região do Eixo Forte, em Santarém, no oeste do Pará. A vítima foi achada com diversos golpes de arma branca na região do peito e das costas. Ao que tudo indica, o agressor usou uma faca para matar Marcos.

Segundo informações apuradas pela polícia, ele também era conhecido pelo apelido de "Louro" e seria natural da comunidade Paissandu, localizada na região do Lago Grande. O homem estava em Santarém para trabalhar em uma fazenda.

Não há informações sobre o que teria causado e homicídio e nem quem teria cometido o crime. Os responsáveis fugiram após o assassinato. A Polícia Civil esteve no local em busca de pistas que possam elucidar o caso, que segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Santarém.

Após perícia feita por uma equipe do Centro de Perícias Científicas (CPC) Renato Chaves, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s) podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.