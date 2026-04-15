Polícia Civil investiga roubo de armas de vigilantes dentro do Hemopa, em Belém

A Polícia Civil do Pará investiga o roubo de duas armas de fogo pertencentes a agentes de segurança da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), ocorrido na tarde de terça-feira (14), em Belém. De acordo com informações policiais, os vigilantes foram rendidos por um casal armado dentro da unidade, localizada no bairro Batista Campos.

“A Polícia Civil informa que um boletim de ocorrência por roubo foi registrado pela Seccional do Comércio e o caso segue sob investigação”, declarou a PC.

O roubo foi registrado por volta de 12h30, quando os agentes de segurança foram surpreendidos pelos suspeitos que teriam entrado pelo estacionamento na parte de trás do prédio. Ainda segundo o relato, foram subtraídos dois revólveres calibre 38, cada um com seis munições, além de uma arma de choque do tipo spark.

Após o crime, os suspeitos conseguiram fugir. Os agentes não souberam informar de que forma o casal deixou o local. Equipes policiais realizaram buscas nas proximidades e levantamentos em estabelecimentos da área na tentativa de localizar imagens que pudessem ajudar na identificação dos envolvidos. Até o momento, ninguém foi identificado.

Em nota, o Hemopa também se manifestou sobre o caso. Confira a nota na íntegra:

“A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) informa que, na tarde desta terça-feira (14), foi registrada uma ocorrência de segurança na sede, localizada na Batista Campos, envolvendo a subtração das armas dos vigilantes. Não houve feridos. As autoridades foram acionadas, e a instituição colabora com as investigações. Medidas de reforço na segurança já estão sendo adotadas. O atendimento segue normalmente.”