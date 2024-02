Polícia Civil investiga morte de três pessoas em Salinópolis por suposta ingestão de baiacu

A Polícia Civil investiga a morte de três pessoas da mesma família por suposta ingestão de baiacu, em Salinópolis, no nordeste do Pará. O caso é apurado pela delegacia que atende o município. Segundo a PC, perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas para auxiliar no trabalho investigativo.

Dessas três vítimas, duas deram entrada no Hospital Regional de Salinópolis, com sinais de insuficiência cardíaca intensa. Apenas um entre os três pacientes sobreviveu. O estado de saúde desta quarta pessoa, que continua internada, não foi revelado até o momento. A última vítima morreu em casa. O corpo dela foi removido pela Polícia Científica. Exames devem ser realizados para determinar a causa da morte e verificar se, de fato, as três mortes foram provocadas pela ingestão de baiacu.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e da Prefeitura de Salinópolis sobre atualização do caso e aguarda retorno.

Entenda o perigo

O baiacu é considerado o segundo vertebrado mais venenoso do planeta. Para o consumo humano, são considerados perigosos devido à toxicidade das vísceras, a tetrodotoxina, uma neurotoxina potente.



Essa substância normalmente está em maior concentração no fígado, baço, vesícula biliar, nas gônadas e na pele, podendo provocar a morte em poucos minutos, após o consumo. Quando isso acontece, as vítimas costumam ter parada respiratória enquanto continuam conscientes. A morte vem logo em seguida.



Os acidentes, geralmente, acontecem pela falta de cuidado na hora do preparo do peixe. Para que isso não acontece, é necessário fazer uma limpeza detalhada para evitar casos de envenenamento.