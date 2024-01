Peixe ‘Senhor das Pedras’ surge em praia de Salinópolis e surpreende banhistas; assista ao vídeo

Um raro “peixe mero” surpreendeu banhistas ao aparecer em uma praia do município de Salinópolis, no nordeste do Pará, na madrugada deste domingo (31). Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra as pessoas curiosas, sobretudo, as crianças, com a presença do animal, que estaria em estado de decomposição. Essa é a segunda vez que um peixe da mesma espécie é visto morto nas áreas da praia de Salinas.

O peixe mero é um membro da família Serranidae, que vive em águas tropicais e subtropicais do oceano Atlântico. Pode ser encontrado nas Bahamas e na maioria das ilhas do Caribe, além das regiões costeiras dos estados norte-americanos da Flórida, Nova Inglaterra e Massachusetts. No leste do Oceano Atlântico, sua distribuição se estende desde Congo até Senegal. No Brasil, o mero pode ser encontrado ao longo de todo o litoral. Essa espécie é comumente encontrada em estuários e áreas costeiras, em profundidades de até 100 metros. Manguezais, costões rochosos, locais próximos a naufrágios, pilares de pontes e áreas rasas são alguns dos habitats que o mero habita.

A captura dos meros, bem como o seu transporte, comercialização, beneficiamento e industrialização, estão proibidos, desde 2002, de acordo com a Portaria Ibama Nº 121. Em 2020, a mais recente avaliação de ameaça à sua sobrevivência indicou que a espécie se encontra em situação crítica de perigo de extinção.



Peixe 'Senhor das Pedras' surge em praia de Salinópolis e surpreende banhistas



