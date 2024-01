Peixe é encontrado morto em praia de Salinas e surpreende moradores

Moradores de Salinas, no nordeste paraense, encontraram um peixe morto na praia do Farol Velho, na manhã desta segunda-feira (29). Trata-se de uma moreia, segundo informação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Salinópolis. O registro foi compartilhado nas redes sociais e viralizou entre os internautas devido à aparência incomum do peixe.

Nas imagens que circulam nas redes sociais é possível ver o animal na faixa de areia da praia já sem vida. Não se sabe, até então, desde quando ele estava exposto. Internautas comentaram que casos de peixes encontrados mortos na beira da praia têm sido frequentes na região de Salinas. Mas o órgão ambiental do município não confirma o fato.

VEJA MAIS

Ao contrário do que a diz a nota do município, o biólogo Luciano Montag, professor da Universidade Federal do Pará (UFPA), relata que, pela aparência, trata-se de uma enguia do gênero Synaphobranchus. Segundo o especialista, apenas observando o registro não é possível definir o que teria causado a morte do peixe, no entanto, ele aposta em causas naturais. "O aparecimento não é muito comum não. Dessa forma, não é muito comum nas poças de marés. Mas não causam perigo também. Diferentes das moréias, são de águas profundas", esclarece.

“Realmente parece ser uma moreia mesmo. O animal, como pode se ver no vídeo, tem dentes bem poderosos, pois são predadores. Por isso, ele pode morder, mas não tem veneno. Não é muito frequente ver esse tipo de peixe morto, pois, como eles vivem em tocas ou no meio das pedras, não é muito comum vê-los. Eles são muito importantes no ambiente costeiro, por serem predadores. A causa da morte, nesse caso, parece ter sido natural”, explica Luciano.

Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Salinópolis informou que “não recebeu nenhum registro sobre o assunto”. “O animal que aparece no vídeo é uma moreia. Embora sua aparência seja similar a das cobras, a moreia pertence ao grupo das enguias. Existem cerca de 30 espécies que habitam o litoral brasileiro”, finaliza o comunicado.

Já a Polícia Civil, também por meio de nota, informou que não tem registro sobre o caso na delegacia que atende a área. “A PC reforça a importância da formalização da ocorrência para que o caso seja apurado”, detalha a nota.

Caso recente

Fato semelhante envolvendo um peixe pouco visto aconteceu em dezembro de 2023 também em Salinópolis. Um raro “peixe mero” surpreendeu banhistas ao aparecer em uma praia do município na madrugada do dia 31. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra as pessoas curiosas, sobretudo as crianças, com a presença do animal, que estaria em estado de decomposição. Essa é a segunda vez que um peixe da mesma espécie é visto morto nas áreas da praia de Salinas.

A moreia

De acordo com informações da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), as moreias não possuem nadadeiras ventrais e peitorais. O corpo tem o formato cilíndrico e alongado, parecido com o de uma cobra. Possuem o dorso com coloração variando do bege ao amarelo-claro com manchas arredondadas marrom-escuro ou mesmo negras espalhadas por toda a extensão do corpo, com ventre esbranquiçado.

Geralmente, esse tipo de peixe mede de 50 cm a 1,20 m de comprimento, ainda segundo a Fiocruz. É encontrada em águas rasas, podendo, entretanto, ser encontrada a profundidades maiores. Vivem em fundos coralinos e rochosos. Alimenta-se principalmente de peixes, polvos e crustáceos. Existem mais de 200 espécies de moreias agrupadas dentro de 15 gêneros.