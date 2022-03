Polícia Civil devolve 110 aparelhos celulares roubados na Grande Belém

A Polícia Civil devolveu 110 celulares roubados aos respectivos donos na Região Metropolitana de Belém (RMB). Os dados foram divulgados nesta noite de sexta-feira (4), e referem-se aos meses de janeiro e fevereiro de 2022. A ação é da Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM).

Diretor da DPM, o delegado Daniel Fernandes de Castro ressaltou que é importante registrar o Boletim de Ocorrência (B.O) para que a polícia identifique o respectivo dono do aparelho roubado.

"Todos os meses fazemos um levantamento dos celulares recuperados em operações. Muitas vezes, não temos como devolver ao dono, pois alguns casos não fazem o boletim de ocorrência. Buscamos sempre elucidar esse tipo de crime para devolver os celulares às vítimas e também identificar os criminosos”, disse o diretor.

Fernandes Castro explicou que a denúncia pode ser feita presencialmente, em uma das delegacias espalhadas pela RMB, ou virtualmente, por meio da Delegacia Virtual da Polícia Civil.

O delegado enfatizou que uma das diretrizes da PC "é o georreferenciamento de onde ocorreu o crime. Com essa localização precisa, podemos trabalhar em conjunto com a Polícia Militar, nas chamadas 'Ilhas de Calor', locais onde há um maior número de ocorrências", salientou o delegado Daniel Fernandes.

De acordo com Fernandes, o roubo de celular é considerado crime contra o patrimônio e, por vezes, há uma rede de pessoas que agem como receptores dos objetos roubados. “É sempre importante ressaltar, que ao comprar um celular pela internet e até mesmo presencialmente, a pessoa deve sempre solicitar a nota fiscal. Pois caso a pessoa compre um celular oriundo de furto ou roubo, faz com que esses crimes persistam”, diz o delegado.

A PC dispõe de ferramenta lançada em parceria com a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Pará (Prodepa) para o auxílio do combate e redução dos índices de furtos e roubos de telefones celulares. Trata-se do Alerta Celular, em que a pessoa pode cadastrar os números de telefones celulares em um banco de dados virtual, cujas informações auxiliam na recuperação do aparelho em casos de furto ou roubo.