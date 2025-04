Polícia Civil deflagra operação no Marajó para investigar difamação praticada em rede social

A Polícia Civil realizou na manhã desta terça-feira (1º/4), a primeira fase da operação “Eros”, em Breves, no Arquipélago do Marajó, com o objetivo de combater o crime de difamação praticado em rede social. Durante a ação, os agentes apreenderam computadores e celulares, dispositivos que estariam ligados à prática criminosa, na residência de uma mulher alvo da investigação. Não houve prisão.

Segundo o portal Notícia Marajó, as apurações, conduzidas pela equipe da Superintendência das Ilhas do Marajó, duraram sete meses e começaram após a descoberta de um perfil em uma rede social denominado “Cupido”, que estava realizando postagens difamatórias e prejudiciais à imagem de diversas pessoas da cidade de Breves. A polícia identificou uma suspeita, que seria a criadora e administradora do perfil, e iniciou a apuração sobre os crimes cometidos.

Com base nas investigações, a justiça autorizou a apreensão dos dispositivos digitais, bem como a quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos, que foram cumpridos nesta segunda-feira (1º). Conforme as autoridades, durante a investigação os policiais civis identificaram mais crimes que, possivelmente, teriam sido praticados pela investigada como denunciação caluniosa, extorsão e associação criminosa

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.