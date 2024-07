Polícia Civil de Abaetetuba prende suspeito de roubo à sorveteria

Elias de Jesus Corrêa Negrão foi preso na manhã desta terça-feira (30/7) no condomínio Green Groove, localizado no bairro Jarumã, em Abaetetuba, nordeste paraense. O homem é suspeito de integrar um grupo criminoso responsável por um roubo a uma sorveteria do município, no último domingo (28/7). Segundo a polícia, a vítima não sofreu ferimentos graves, mas teve pertences roubados pelos assaltantes.

Ainda conforme a polícia, a equipe plantonista iniciou diligências logo após tomar conhecimento da ocorrência, no intuito de identificar e capturar os suspeitos. Na manhã desta terça, os agentes receberam uma denúncia de que os envolvid​os no crime estariam escondidos em uma residência no condomínio Green Groove.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram apenas Elias, que revelou a identidade de seu cúmplice, Douglas Goes Serrão. No entanto, Douglas não foi encontrado e segue foragido.

Elias de Jesus Corrêa Negrão, que não tinha antecedentes criminais, foi conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. Após o registro da ocorrência, ele foi encaminhado ao presídio de Abaetetuba, onde permanecerá à disposição da justiça. A Polícia Civil continua as buscas por Douglas.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.