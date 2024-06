Polícia Científica realiza perícia em entorpecentes apreendidos em Ananindeua

As drogas apreendidas na última terça-feira (11/06) passaram por perícia de uma equipe do Laboratório de Química Forense, pertencente à Coordenação de Laboratórios (Colab), da Polícia Científica do Pará (Pcepa), em Belém. As drogas estavam em um caminhão baú estacionado em um galpão no centro de Ananindeua. A ação foi coordenada pelo Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (DENARC).

A perícia contabilizou aproximadamente 330 kg de entorpecentes, entre 28 kg de cocaína e oxi, e 307 kg de maconha, divididos entre os subprodutos canabis sativa, skunk e haxixe. Ao todo, foram 294 tabletes. "A droga foi descrita, pesada e contraprovas foram enviadas para o laboratório forense da PCEPA, onde passarão por outros testes confirmatórios", afirmou o perito criminal Judysson Brito.

Um detalhe que chamou a atenção é que parte da droga estava disfarçada com borra de café. "O café é usado para mascarar o cheiro para que o faro do cão farejador não consiga detectar, e geralmente é na maconha, pois o odor é mais característico", afirmou o diretor da DENARC, o delegado Davi Rocha.

"Através da Polícia Científica, a gente consegue obter a materialidade, constatar que aquilo se trata de entorpecente, se trata de um objeto material ilícito. Nessa situação específica, a gente verificou que há diversos tipos de entorpecentes, não se trata só de um, e então, o papel da polícia científica é fundamental nesse sentido de conseguir nos dizer e constatar a materialidade de cada entorpecente", detalhou o delegado. O laudo subsidiará a destinação de todo o produto apreendido, que será a incineração por parte da Polícia Civil.