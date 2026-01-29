Polícia apreende mais de mil pedras de oxi e prende casal por tráfico em Capitão Poço

A Polícia Militar do Pará, por meio do Grupamento Águia da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (10ª CIPM), apreendeu mais de 1.100 pedras de oxi e prendeu duas pessoas suspeitas de tráfico de drogas no município de Capitão Poço, no nordeste do estado. A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira (29), no bairro Coutilândia.

A guarnição realizava patrulhamento após receber diversas denúncias sobre uma residência localizada na W.E. 13, onde haveria intenso fluxo de usuários e comercialização de entorpecentes. Ao chegar ao local, os policiais visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita, sendo que um deles entregava um pacote ao outro.

Com a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram em direções opostas. Um deles, identificado como Dheyvid Welliton Almeida de Oliveira, conhecido como “Nego Bala”, tentou se refugiar dentro da residência, mas foi alcançado pela equipe policial. Durante a busca pessoal, os militares encontraram com ele um pacote contendo 30 petecas de substância entorpecente, já embaladas e prontas para venda.

No interior do imóvel, a companheira do suspeito, Atrinis da Costa de Araújo, correu para um dos quartos ao perceber a presença policial. Questionada, ela afirmou que tentou esconder duas sacolas com grande quantidade de drogas. No local, os policiais constataram, pelo forte odor e tipo de embalagem, tratar-se de pedras de oxi.

Diante do flagrante, foi solicitado apoio de outras guarnições para condução dos envolvidos à Delegacia de Polícia Civil de Capitão Poço. Ao todo, foram apreendidas 1.108 pedras de oxi, além de uma arma de airsoft, duas balanças de precisão, sacos plásticos utilizados para embalagem, três aparelhos celulares e uma motocicleta Honda CB 300, cor vermelha.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram apresentados à autoridade policial para os procedimentos legais cabíveis.