Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Polícia apreende mais de mil pedras de oxi e prende casal por tráfico em Capitão Poço

A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira (29), no bairro Coutilândia

O Liberal
fonte

Polícia apreende mais de mil pedras de oxi e prende casal por tráfico em Capitão Poço. (Reprodução/ redes sociais)

A Polícia Militar do Pará, por meio do Grupamento Águia da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (10ª CIPM), apreendeu mais de 1.100 pedras de oxi e prendeu duas pessoas suspeitas de tráfico de drogas no município de Capitão Poço, no nordeste do estado. A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira (29), no bairro Coutilândia.

A guarnição realizava patrulhamento após receber diversas denúncias sobre uma residência localizada na W.E. 13, onde haveria intenso fluxo de usuários e comercialização de entorpecentes. Ao chegar ao local, os policiais visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita, sendo que um deles entregava um pacote ao outro.

Com a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram em direções opostas. Um deles, identificado como Dheyvid Welliton Almeida de Oliveira, conhecido como “Nego Bala”, tentou se refugiar dentro da residência, mas foi alcançado pela equipe policial. Durante a busca pessoal, os militares encontraram com ele um pacote contendo 30 petecas de substância entorpecente, já embaladas e prontas para venda.

No interior do imóvel, a companheira do suspeito, Atrinis da Costa de Araújo, correu para um dos quartos ao perceber a presença policial. Questionada, ela afirmou que tentou esconder duas sacolas com grande quantidade de drogas. No local, os policiais constataram, pelo forte odor e tipo de embalagem, tratar-se de pedras de oxi.

Diante do flagrante, foi solicitado apoio de outras guarnições para condução dos envolvidos à Delegacia de Polícia Civil de Capitão Poço. Ao todo, foram apreendidas 1.108 pedras de oxi, além de uma arma de airsoft, duas balanças de precisão, sacos plásticos utilizados para embalagem, três aparelhos celulares e uma motocicleta Honda CB 300, cor vermelha.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram apresentados à autoridade policial para os procedimentos legais cabíveis.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Polícia apreende mais de mil pedras de oxi e prende casal por tráfico em Capitão Poço
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Ciclista perde o braço ao ser atingido por caminhão em Benevides

Antônio Abreu foi socorrido para o Hospital Metropolitano; o estado de saúde dele é desconhecido

29.01.26 16h39

POLÍCIA

Suspeito é morto em troca de tiros com a Polícia Militar no Benguí

Policiais Militares do 24º Batalhão (BPM) teriam trocado tiros com o suspeito que correu com a chegada dos militares

29.01.26 16h00

FLAGRANTE

Polícia apreende mais de mil pedras de oxi e prende casal por tráfico em Capitão Poço

A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira (29), no bairro Coutilândia

29.01.26 15h41

MANDADO DE PRISÃO

PRF e PC prendem foragido condenado a 37 anos de prisão em Itaituba

Homem de 51 anos foi condenado por crime de estupro de vulnerável contra a enteada de 5 anos

29.01.26 14h40

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Jovem encontrada morta em córrego no Pará teve foto íntima vazada na internet, diz família

Elaine Freitas Carvalho, de 21 anos, foi encontrada sem vida no município de São Domingos do Araguaia

28.01.26 12h30

IMPUNIDADE

Condenado por estupro de vulnerável, ex-deputado Sefer segue em liberdade há 16 anos

"A impunidade transmite às vítimas uma mensagem profunda de abandono", diz Mary Cohen, presidente do Instituto de Direitos Humanos Dom Azcona e Irmã Henriqueta

29.01.26 8h00

INTERVENÇÃO POLICIAL

Suspeito de manter a própria mãe e o filho reféns morre em confronto com a PM em Tailândia

O caso foi registrado na manhã de quarta-feira (28)

29.01.26 13h10

HOMICÍDIO

Grupo encapuzado invade casa e mata homem a tiros em Castanhal

O crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (29), no bairro Jardim das Flores

29.01.26 10h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda