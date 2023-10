Polícia apreende mais de 800 cigarros eletrônicos que seriam vendidos em Belém

Na tarde de sexta-feira (20), a Polícia Civil do Pará conduziu a Operação Smoke, que teve como objetivo o cumprimento de mandados de busca e apreensão no âmbito de uma investigação relacionada ao comércio ilegal de dispositivos eletrônicos para fumar (DEFs), popularmente conhecidos como "vaper". A ação foi coordenada pela equipe da Seccional Urbana do Comércio, com o apoio da Diretoria de Polícia Metropolitana.

Durante o decorrer das investigações, verificou-se uma considerável movimentação financeira por parte dos proprietários desses dispositivos, que obtinham lucros substanciais diariamente com a venda desses produtos em escolas e casas noturnas da Região Metropolitana de Belém.

O delegado Arthur Nobre, titular da Seccional Urbana do Comércio, enfatizou a comercialização desses produtos, destacando que os principais consumidores eram adolescentes. Estudos indicam que esse tipo de cigarro é até três vezes mais prejudicial à saúde do que o cigarro convencional, ressaltando a importância da repressão a esse tipo de atividade criminosa.

Durante a operação, foram apreendidas várias máquinas de cartão e mais de 800 vapers, com um valor estimado de mercadoria superior a R$ 300 mil. Todos os materiais foram localizados em um prédio comercial no bairro do Umarizal, em Belém, e foram encaminhados à Seccional do Comércio para os procedimentos legais adequados.

Uma das funcionárias presentes no local foi presa em flagrante. As investigações prosseguem com o intuito de apurar o envolvimento de outras pessoas e localizar o principal suspeito desse crime.