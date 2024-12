Polícia apreende mais de 23 kg de maconha e prende foragido em barco na região de Óbidos

Uma ação conjunta da Base Integrada Fluvial Candiru e da Polícia Militar resultou, na noite do último domingo, 15, na apreensão de mais de 23 kg de maconha em uma embarcação que trafegava pelo rio Amazonas, na região de Óbidos, no Pará. Durante a operação, um homem que não teve a identidade divulgada foi flagrado pelas imagens do sistema de monitoramento da embarcação, retirando a droga de uma mochila e escondendo embaixo de botes salva-vidas.

Após investigações, os policiais identificaram o suspeito, que portava documentos falsos e descobriram que ele era foragido da Justiça. O acusado possuía um mandado de prisão em aberto. O homem confessou o crime e foi levado para a Unidade de Polícia Civil de Óbidos, onde foram tomadas as providências legais.

O navio Anna Karolina VII, que fazia o trajeto de Manaus para Belém, foi abordado pelas equipes policiais nas proximidades do município de Óbidos. Durante as buscas no convés, os agentes encontraram 15 tabletes de maconha, totalizando 23,417 kg, escondidos na embarcação pelo homem que foi preso.

Apreensão de drogas na região de Óbidos Foto: Divulgação | Ascom Segup Foto: Divulgação | Ascom Segup Foto: Divulgação | Ascom Segup

A Base Candiru, vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), tem intensificado as ações de combate ao tráfico de drogas nos rios da região. De acordo com o secretário Ualame Machado, a operação reforça a importância de manter a presença policial em áreas fluviais estratégicas.

“A base integrada em Óbidos foi criada para proteger os rios dessa região, que faz fronteira com o Amazonas e é uma rota importante para o tráfico de drogas. Só neste mês de dezembro, já apreendemos mais de 100 kg de drogas, o que mostra que nosso trabalho está dando resultados positivos”, destacou o secretário.

Além da operação de domingo, as equipes da Base Candiru já haviam apreendido, nos dias anteriores, mais de 10 kg de maconha. Na sexta-feira, 13, por exemplo, foram encontrados 8,335 kg de drogas em uma embarcação, e na quinta-feira, 12, um homem foi preso com 2,208 kg. Com isso, o total de drogas apreendidas em dezembro já passa de 101 kg.

“As fiscalizações diárias no estreito de Óbidos têm garantido excelentes resultados. Nosso trabalho não é apenas combater o transporte de drogas, mas também identificar criminosos e foragidos, para trazer mais segurança a quem vive no Baixo Amazonas”, afirmou o coronel PM José Vilhena, diretor do Grupamento Fluvial de Segurança Pública.

As operações seguem intensas na região, com o objetivo de inibir o tráfico de drogas e outros crimes, garantindo a segurança da população local.