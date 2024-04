Polícia apreende armas e carro usados em assalto a empresa de segurança na Marambaia

No desdobramento das investigações sobre o assalto a uma empresa de segurança privada no bairro da Marambaia, em Belém, a polícia realizou na sexta-feira (19) a apreensão de seis escopetas calibre 40 e do veículo utilizado no crime. As apreensões ocorreram em um depósito localizado no bairro da Pedreira, também na capital paraense.

Segundo as autoridades policiais, o local pertence ao pai de um dos suspeitos de envolvimento no assalto. De acordo com informações preliminares, o proprietário do depósito não tinha conhecimento do material escondido ali.

A polícia segue trabalhando para esclarecer todos os detalhes desse crime. Procurada pela reportagem de O Liberal, a Polícia Civil informou que “seis escopetas calibre 40 e um carro usado no crime foram apreendidos pela Divisão de Repressão a Furtos e Roubos”. “Até o momento, três pessoas estão presas suspeitas do crime. Equipes trabalham para localizar os demais envolvidos”, declarou a PC.

Relembre o caso

O assalto a empresa de segurança ocorreu na madrugada do dia 18 deste mês. O local não apresentava sinais de arrombamento, segundo a Polícia Militar. Trinta armas foram levadas do estabelecimento. Nove delas já foram recuperadas pela polícia.

Inicialmente, a funcionária Márcia Fontel da S​ilva informou para a polícia que teria sido rendida por três homens. Um deles, na versão da mulher, estaria com uma chave de fenda. Márcia chegou a registrar boletim de ocorrência do caso, mas as investigações acabaram apontando que ela estaria envolvida no crime.

Em depoimento à polícia, a mulher confessou que tinha sido convidada por Antônio Renato Lima Trindade para participar do crime. Pelo serviço, Márcia revelou aos agentes que iria receber a quantia de R$ 15 mil, após a venda dos armamentos roubados.