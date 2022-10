Polícia apreende 80 quilos de carne sem procedência no Marajó

Oitenta quilos de carne que seriam comercializados de maneira irregular foram apreendidos por equipes das polícias Civil e Militar, em Cachoeira do Arari, no Arquipélago do Marajó. O flagrante do material foi feito na casa de Jefferson Miranda Barbosa, conhecido como 'Babão', no bairro Aeroporto. As informações são do site Notícia Marajó.

De acordo com o gestor do 11º Comando de Policiamento Regional (CPR XI) do Marajó Oriental, coronel Josimar Leão, assim que os policiais chegaram na residência, Babão teria fugido e deixado para trás um isopor com 80 quilos da carne sem procedência e sem inspeção sanitária.

VEJA MAIS

A casa do suspeito foi aberta pelo próprio pai, que não teve a identidade revelada. No local, a polícia fez a apreensão. Segundo a polícia, lém do risco sanitário, existe a suspeita de que a carne seja oriunda de animais furtados em fazendas da região.

A carne e o pai do suspeito foram encaminhados até a delegacia de Polícia Civil de Cachoeira do Arari.

A redação integrada de O Liberal apura mais detalhes do caso junto à Polícia Civil do Pará (PC). Acompanhe.