PMs auxiliam gestante em trabalho de parto em Oriximiná, no Pará

Policiais militares, em Oriximiná, região do Baixo Amazonas, auxiliaram uma gestante em trabalho de parto na noite de sexta-feira (10). A mãe e o bebê foram socorridos pela guarnição de serviço da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar (12ªCIPM) e encaminhadas ao Hospital e Maternidade São Domingos Sávio. Eles estão bem de saúde e já em casa. Com informações do G1 Santarém.

Os PMs contaram que realizavam uma ronda, na noite de sexta-feira (10), pelo bairro São Lázaro, em Oriximiná, quando, de repente, por volta das 23h30, um homem surgiu no meio da rua, pedindo o apoio dos policiais, muito nervoso. Ele pedia para a equipe de policiais levar à maternidade a esposa em trabalho de parto.

Michel Souza já havia percorrido algumas ruas em busca de um táxi, mas não conseguiu ninguém para fazer o transporte de Caren Souza. Ele já retornava para casa na travessa Jonathan Athias quando viu a viatura policial e pediu socorro aos agentes.

Os policiais militares atenderam o pedido de Michel. Quando chegaram na residência do casal, a bolsa de Caren havia estourado e ela apresentava dores por causa das contrações. A viatura levou o casal até o Hospital e Maternidade São Domingos Sávio.

Caren deu à luz um menino, de parto normal, que recebeu o nome de Benjamin Souza.