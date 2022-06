PM suspeito de matar a namorada acionou a polícia e alegou que a vítima cometeu suicídio

O cabo da Polícia Militar de Oriximiná, Janglerson Santos, suspeito de matar a namorada, Jussara Correa Lopes, com um tiro na cabeça após um desentendimento, no último sábado (4), teria acionado a polícia depois da morte davítima e informado que a namorada havia cometido suicídio, no entanto, as investigações apontaram o contrário. O cabo teve a prisão preventiva decretada e foi transferido para Santarém na noite da segunda-feira (6).

Após desembarcar em Santarém, Janglerson deu entrada na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária através do centro de triagem e aguarda transferência para Belém.

O PM deve embarcar para Belém ainda nesta terça-feira (7) para cumprir prisão preventiva, no centro de reclusão para policiais militares e funcionários públicos, conforme relatou o comandante da 12ª CIPM de Oriximiná, Lóris Figueira.

A morte de Jussara aconteceu, na madrugada do útimo sábado (4), após saída da festa em que o casal estava. Segundo informações da polícia, eles teriam se desentendido dentro do carro do suspeito. A vítima morreu em decorrência de um tiro na cabeça.

Suspeito alegou que a vítima cometeu suicídio

A perícia da morte da vítima foi realizada pela Polícia Científica de Santarém e, de acordo com informações do cabo Figueira, foram constatados indícios de feminicídio, o que vai contra a versão do suspeito.

“Ele acionou a polícia em Oriximiná e informou uma versão de suicídio, porém essa versão foi derrubada”, informou o comandante Lóris.