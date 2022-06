Cabo da PM é preso suspeito de matar companheira com tiro na cabeça, em Oriximiná

Mais um crime de feminicídio foi registrado no Pará neste final de semana. O caso aconteceu na madrugada de sábado (4), em Oriximiná, oeste paraense, quando o cabo da Polícia Militar Janglerson Santos matou a própria companheira, Jussara Correa Lopes, de 38 anos, com um tiro na cabeça. De acordo com informações da polícia, o suspeito foi preso em flagrante. Com informações do portal Debate Carajás.

O casal teria se desentendido após sair de uma festa. Uma briga foi iniciada dentro do carro, onde o policial militar sacou sua arma de fogo e atirou contra a vítima, que morreu na hora. Segundo o delegado Madson Castro, responsável pelo caso, assim que a equipe chegou no local do crime, foram observadas algumas características que apontaram para um feminicídio.

Ainda segundo o delegado, todas as provas estão sendo colhidas e testemunhas serão ouvidas nos próximos dias. Ele afirmou que existe a suspeita de que o policial estaria embriagado e, por isso, também foi solicitado um exame de alcoolemia, assim como o de lesão corporal. O suspeito prestou depoimento horas depois de ser detido pela polícia.

Uma equipe da Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada e fez a perícia criminal e a remoção do corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML). Caso seja confirmado que Janglerson Santos é o autor do crime, será feito um pedido de prisão preventiva contra ele. Jussara Lopes deixou dois filhos.