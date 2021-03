Em Belém, investigador da Polícia Civil mata a esposa e se suicida em seguida

Um crime violento chocou os moradores do conjunto Maguari, no bairro do Coqueiro, em Belém, na manhã desta segunda-feira (01). O investigador da Polícia Civil Edson Campos Pojo assassinou a própria esposa, Liliane Santana da Silva Pojo, de 36 anos, dentro da residência dela, e depois se suicidou em frente ao 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM), no mesmo bairro. O casal deixa dois filhos, um de cinco e outro de dez anos de idade.

Segundo relatos de testemunhas, o crime ocorreu por volta das 8h30. Edson chegou na casa onde a esposa morava com os filhos, na alameda 6 do conjunto Maguari e, depois de insistir muito, entrou na residência. Em seguida, os vizinhos escutaram quatro disparos de arma de fogo e, poucos segundos depois, viram o policial entrando no carro e indo embora. As crianças estavam na escola no momento do crime.