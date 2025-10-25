PM prende trio com drogas, armas e munições em Rurópolis

Três homens, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos na manhã de sexta-feira (24/10) em Rurópolis, no sudoeste do Pará, depois que a Polícia Militar apreendeu armas de fogo, munições e drogas. A ocorrência começou depois que um morador informou à PM que teve a moto subtraída por um dos suspeitos.

Conforme as autoridades, a vítima disse que um homem, em um primeiro momento, havia pego o veículo emprestado. Segundo a vítima, o suspeito não devolveu a moto e supostamente teria vendido o objeto em troca de entorpecentes. Com a localização repassada, a equipe deslocou-se até o endereço, onde avistou o veículo da vítima estacionado em frente a uma residência.

Enquanto a equipe abordava o suspeito por subtrair a moto, outros dois homens foram visualizados fugindo na direção oposta dos policiais. Com isso, os agentes foram atrás e conseguiram abordar um deles. Com o segundo suspeito, a PM confiscou uma espingarda calibre 20, com seis cartuchos e dois tabletes de skunk, maconha e dinheiro.

O terceiro suspeito fugiu para uma área de mata, onde os policiais chegaram logo em seguida. Ainda de acordo com a PM, ele atirou contra os agentes, que revidaram e o alvejaram. O homem sobreviveu aos disparos e foi levado ao hospital municipal. A arma que o suspeito utilizou também foi confiscada;

Depois disso, os três suspeitos foram levados até a Delegacia de Rurópolis, junto com todo o material apreendido, para os procedimentos cabíveis.