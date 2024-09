PM prende suspeito de ameaçar decapitar crianças em escola no Marajó

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de ameaçar decapitar alunos, professores e moradores da comunidade Nossa Senhora do Carmo, no Distrito de São Miguel dos Macacos, que fica no Rio Tamanduá, zona rural de Breves, no Arquipélago do Marajó, na terça-feira (24/9). Na casa dele, a PM encontrou uma arma de fogo de fabricação caseira, que foi responsável pela prisão em flagrante.

VEJA MAIS

Para o portal Notícia Marajó, o comandante do 2º Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, coronel Márcio Abud, disse que moradores relataram que um homem estava causando grandes transtornos, incluindo ameaçando arrancar a cabeça de alunos, professores e residentes. Com medo de algo acontecer, a Secretaria Municipal de Educação de Breves decidiu interromper as aulas na escola.

O suspeito foi encontrado na casa dele, onde também estava a arma que resultou na prisão. Depois de detido, a polícia conduziu o homem à delegacia de Polícia Civil de Breves. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC e também da Prefeitura de Breves sobre o caso. A reportagem aguarda retorno em ambas as solicitações.