O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

PM prende homem que conduzia motocicleta roubada em Igarapé-Açu

O suspeito foi abordado pelos agentes enquanto trafegava pela PA-127, na altura do quilômetro 3

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o suspeito detido próximo a um policial militar. (Foto: Divulgação | PMPA)

Um homem foi preso pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (15/9), em Igarapé-Açu, pelo crime de receptação. Segundo a PM, Ricardo Costa Queiroz, de 36 anos, conduzia uma motocicleta que possuía restrição de furto/roubo.

Por volta das 9h05, o suspeito foi abordado por uma guarnição do 19º Pelotão de Igarapé-Açu durante a operação “Bloqueio”, enquanto trafegava pela rodovia PA-127, na altura do quilômetro 3.

Os agentes constataram que o veículo tinha registro de furto/roubo e conduziram o suspeito até a delegacia do município, onde ele foi autuado por receptação. O homem segue à disposição do Poder Judiciário.

Punição prevista para receptação

De acordo com a legislação brasileira, a receptação é punida com reclusão de um a quatro anos para quem “adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”.

