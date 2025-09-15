Carro furtado? Confira 5 dicas para evitar que o seu veículo seja levado por ladrões

Nos últimos anos, o número de tecnologias utilizadas por criminosos aumentou significativamente para facilitar a realização de furtos e roubos de automóveis em centros urbanos. Com alguns mecanismos simples, os ladrões conseguem levar carros em cerca de 30 segundos, apenas violando a fechadura, entrando no veículo e trocando o ECU, que é o cérebro do motor, responsável por dar partida no veículo.

Furto de carros

Além da tecnologia citada acima, os criminosos também conseguem desenvolver outras ferramentas capazes de favorecer o cenário para a possibilidade de furtos e roubos de veículos. Como um exemplo mais recente desse tipo de crime teve-se o caso de um carro furtado no dia 23 de agosto em um estacionamento de um supermercado, que fica localizado na Cidade Nova, em Ananindeua.

De acordo com as investigações, a suspeita é que os ladrões teriam utilizado um dispositivo conhecido como “Chapolin”, que impede que as portas do veículo sejam trancadas e permite com que a abertura seja realizada sem deixar nenhum rastro dentro do automóvel. Além do próprio carro, essa ferramenta possibilita ainda que sejam levados apenas pertences pessoais que estejam nos bancos ou no painel.

Após o crime, a vítima relatou que acreditava ter travado a porta do carro, mas descobriu que não, depois de ter voltado ao local uns 20 ou 30 minutos após ter estacionado o carro. "A minha esposa não percebeu a falta do celular. Ela foi perceber quando chegou em casa. Suspeitamos que o furto tenha ocorrido naquela modalidade Chapolin, que tem acontecido muito”, explicou a vítima.

Confira 5 dicas para proteger o seu carro:

Segundo informações do portal UOL, os carros com mais de 5 anos de uso e modelos populares do mercado são os mais visados pelos criminosos em razão de sua alta demanda por peças. Por isso, veja a seguir alguns cuidados para proteger o seu veículo:

Sempre estacione em locais seguros;

Evite deixá-lo em ruas perto de hospitais, escolas e transportes públicos;

Coloque travas na direção, câmbio e pedais;

na direção, câmbio e pedais; Contrate um seguro para furtos e roubos de carro;

para furtos e roubos de carro; Instale um rastreador no seu veículo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)