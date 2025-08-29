Carro é furtado em estacionamento de supermercado em Ananindeua; câmeras registraram ação

Um carro foi furtado no último sábado (23) no estacionamento de um supermercado, na feira da Cidade Nova, em Ananindeua, na Grande Belém. A suspeita é de que o crime tenha sido cometido com o uso de um dispositivo conhecido como “Chapolin”, que impede que o veículo seja trancado e permite a abertura sem deixar vestígios.

O veículo não apresentava sinais de arrombamento, mas um celular foi levado. Toda a ação criminosa foi flagrada por câmeras de segurança no entorno do estacionamento. Um homem de camisa regata preta se aproxima do carro, abre a porta e entra dentro do veículo na porta do carona.

No momento em que tudo aconteceu, o movimento de pessoas no entorno era tranquilo. Sem apresentar qualquer suspeita, o homem fica por minutos dentro do carro, ainda conforme registrado pelo sistema de monitoramento. A ação é rápida e dura pouco menos de três minutos. A vítima, que preferiu não se identificar, relatou que, devido à falta de vagas, ele e a esposa optaram por estacionar no supermercado, buscando maior segurança.

Embora acreditasse ter travado as portas do carro, o furto só foi percebido mais tarde. Após estacionarem, a vítima afirma ter travado as portas, mas, ao retornar cerca de 20 a 30 minutos depois. "A minha esposa não percebeu a falta do celular. Ela foi perceber quando chegou em casa. Suspeitamos que o furto tenha ocorrido naquela modalidade Chapolin, que tem acontecido muito", relata.

Para obter as imagens das câmeras, que o supermercado cedeu, foi necessário um ofício do delegado. Segundo a vítima, o vídeo mostra "o cara entrando no estacionamento, vindo da rua, entrando no estacionamento aparentemente sozinho”. “Mas eu acredito que ele não agiu sozinho, devia ter algum apoio." A ação do criminoso foi descrita como ousada: "Ele abriu a porta do carro como se fosse o dono. Foi levado só o celular”, completa.

Um boletim de ocorrência foi realizado virtualmente. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno. A PC informou que o caso não foi registrado, até então, na delegacia que atende a área.