PM prende dois homens por tráfico de drogas em Itaituba

Em Cuiú-cuiú, distrito do município de Itaituba, militares do 15° Batalhão de Polícia Militar (15° BPM) prenderam dois homens por tráfico de drogas em um garimpo da região. Com eles foram apreendidos uma espingarda, mais de 20 papelotes de crack e R$ 350,00 em dinheiro. A ação ocorreu na tarde desta sexta-feira (9).

Os militares chegaram até os suspeitos após apurar informações de que a dupla estaria comercializando drogas na área do garimpo Beira Rio. A equipe foi até o local e, após realizar a abordagem do primeiro suspeito, encontrou com ele as drogas e a espingarda calibre .28. Em seguida, os policiais foram até o endereço do segundo suspeito. Eles realizaram a revista domiciliar e encontraram mais de 23 gramas de crack e R$150,00Presa em flagrante, a dupla foi conduzida à delegacia do município junto com o material apreendido para os procedimentos cabíveis.