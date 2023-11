PM prende cinco suspeitos de saquear balsa em Abaetetuba

Cinco homens foram presos em flagrante, na tarde desta segunda-feira (13), suspeitos de saquear uma balsa na Ilha do Capim, na baía de mesmo nome, em Abaetetuba, no nordeste paraense. Segundo a polícia, a embarcação transportava, entre outras mercadorias, uma carga de tintas, telhas e nove triciclos (cada um avaliado em R$ 195 mil), porém ainda não há um relatório oficial e detalhado de todos os itens saqueados.

Tudo começou quando o piloto de um rebocador que conduzia duas balsas na noite de domingo (12) decidiu desatracar uma delas por conta de um princípio de infiltração. Ouvido pela polícia, ele alegou que o peso da carga estaria mal distribuído e, por isso, havia o perigo de tudo afundar.

Após deixar a balsa na Baía, ele avisou a transportadora e seguiu viagem. Porém, durante a madrugada desta segunda-feira (13), ribeirinhos teriam saqueado a carga e jogado os triciclos na água. Acionada, uma guarnição do 31º Batalhão de Polícia Militar (31º BPM) foi de lancha até o local onde a balsa estava à deriva e, já pela tarde, flagrou cinco homens dentro da embarcação. Eles foram presos e encaminhados à delegacia do município.

Quanto aos triciclos, a PM conseguiu marcá-los para que as autoridades possam retirá-los. Os militares do 31º BPM farão a patrulha do local para que nada mais seja saqueado. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.